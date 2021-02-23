"Главное, что я не ползаю, а все еще могу прыгать – это огромное удовольствие и гордость. Самое важное то, как быстро ты можешь добраться до мяча.

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Я измеряю амплитуду своих прыжков каждую неделю. Пока мой прыжок хороший, я буду продолжать играть. Только увижу, что я начинаю терять в прыжке хотя бы несколько сантиметров, то сразу остановлюсь", – цитирует Буффона Juve Canal.

Добавим, что легенда Ювентуса провел в текущем сезоне 10 матчей, пропустил 5 голов и 6 раз сохранил ворота "сухими".

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