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Буффон назвал главного соперника Ювентуса в борьбе за Скудетто

12:56 95 Читати українською
Буффон назвал главного соперника Ювентуса в борьбе за Скудетто
Джанлуиджи Буффон / Твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился мыслями относительно борьбы за титул в чемпионате Италии.

"Если Интер выйдет в следующую стадию Лиги Европы, то скажу, что Лацио – самый опасный соперник в борьбе за титул в чемпионате Италии. Они играют только по выходным, что делает их страшными и опасными для нас", – цитирует Буффона Football Italia со ссылкой на Le Iene.

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Напомним, Ювентус сейчас занимает первую строчку в Серии А, набрав 57 очков. На следующей неделе команда проведет свой первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

Лацио, который имеет на очко меньше в итальянском первенстве, еще раньше вылетел из еврокубков.

Интер, с 54 пунктами, "воюет" в Лиге Европы – в первом матче 1/16 финала подопечные Антонио Конте на выезде одолели болгарский Лудогорец 2:0.

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