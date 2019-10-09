Буффон назвал главного конкурента Ювентуса в борьбе за чемпионство в Серии А

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал, кто составит "бело-черным" конкуренцию в чемпионской гонке и признался, почему согласился стать дублером Щенсного в клубе.

"Безусловно, наш главный соперник – это Интер. Я знаю их тренера, его способы обучения футболу и мышления, как он может передать свою веру игрокам. Я также знаю генерального директора Интера Беппе Маротта и многих игроков.

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Некоторые сначала были обескуражены тем фактом, что я согласился роль дублера в Ювентусе. Однако я понимал, что единственным клубом, где я мог согласиться на роль второго номера, был именно туринский клуб. Я подождал и был прав.

Я рад, что вернулся в раздевалку к своим товарищам по команде, снова обнял болельщиков и руководителей клуба, ребят, с которыми я так много пережил как на поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор", – рассказал Буффон в комментарии Football-Italia.

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