Буффон назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов – Реал и ПСЖ вне списка

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон считает, что 4 команды будут соревноваться за победу в самом престижном клубном турнире Европы.

"Думаю, в этом розыгрыше Лиги чемпионов за победу в турнире будут соревноваться Ювентус, Барселона и Манчестер Сити. Также неплохие шансы у Ливерпуля", – передает слова Буффона Daily Mail.

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К слову, матч 5-го тура Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа. После 4-х туров в активе парижан 5 очков и 3 позиция в квартете С. ПСЖ отстает от Ливерпуля и Наполи на 1 очко.

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