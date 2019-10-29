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Буффон намерен выступать за Ювентус до конца сезона 2020/21

13:27 34 Читати українською
Буффон намерен выступать за Ювентус до конца сезона 2020/21
Джанлуиджи Буффон / Фото ФК Ювентус

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон имеет еще порох в пороховницах.

Ювентус готов обсудить с Буффоном возможность продления контракта еще на один сезон, сообщает Tuttosport.

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41-летний вратарь изъявил желание продолжить карьеру игрока до конца сезона 2020/21. Его действующее соглашение с туринским клубом рассчитано до лета 2020-го.

Напомним, в 2018 году Джиджи перешел в ПСЖ, но через год вернулся в лагерь "Старой синьоры".

В текущем сезоне Серии А Буффон провел три матча.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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