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Буффон может вернуться в Парму, – GdS

15:53 16 Читати українською
Буффон может вернуться в Парму, – GdS
Джанлуиджи Буффон / Reuters

Экс-вратарь Ювентуса и ПСЖ Джанлуиджи Буффон имеет еще один вариант продолжения карьеры.

Буффон размышляет о возвращении в Парму. Руководители клуба уже обсуждали с представителями футболиста условия потенциального контракта, информирует Gazzetta dello Sport.

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Конкретные детали о переговорах пока неизвестны. Буффон планирует провести еще минимум один сезон в футболе. Напомним, он является воспитанником Пармы, за которую выступал с 1995 по 2001 год.

В сезоне 2018/19 Буффон провел 25 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах, пропустив 25 голов.

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