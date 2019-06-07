Буффон может оказаться в Барселоне – Брешия хочет перехватить ветерана

Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон получил новые варианты продолжения игровой карьеры. На итальянца претендуют испанская Барселона и новичок Серии А Брешия.

У 41-летнего вратаря уже полдюжины предложений из разных стран, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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В частности, тренерский штаб Барселоны не прочь сделать Буффона резервистом Марк-Андре тер Штегена после ухода второго голкипера "блаугранас" Яспера Силлессена. Также итальянский ветеран может оказаться в Бундеслиге, турецком Фенербахче либо в Китае.

В то же время издание La Repubblica утверждает, что новичок Серии А Брешия сделала Буффону предложение вернуться на родину. В данный момент сам голкипер не определился с будущим и взял паузу на размышление.

Сезон 2018/19 Джанлуиджи Буффон провел во французском Пари Сен-Жермен. В его активе 25 матчей во всех турнирах.

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