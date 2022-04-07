Владу 12 лет. До 24 февраля он жил во Львове и занимался футболом. После полномасштабного вторжения оккупационных войск пришлось уехать в Италию вместе с младшей сестрой и мамой к бабушке, которая уже несколько лет живет в Риме.

Украинский хавбек будет тренироваться с клубом Серии А

На Апеннинах Влад также будет заниматься футболом. Юного голкипера из Украины уже зачислили в школу Сан-Паоло Остиенсе. В интервью мальчик признался, что его кумиром является Джанлуиджи Буффон. Эта информация дошла до легендарного итальянца.

Парма, за которую сейчас играет Буффон, пригласила всю семью на домашний матч Серии В против Комо (4:3). Джанлуиджи перед игрой лично встретился с юным украинцем.

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