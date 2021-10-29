Голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон в свои 43 года не устает демонстрировать топовый уровень.

Накануне Парма приехала в гости к Читаделле. Уже на 12-й минуте хозяева заработали пенальти, а к отметке подошел полузащитник Мирко Антонуччи.

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После его удара мяч полетел в правый угол, куда прыгнул и Буффон. Джанлуиджи спас, а на добивании футболист Читаделлы пробил мимо. Такой сейв на старте встречи окрылил "желто-синих" и они в итоге победили со счетом 2:1.

Эта победа прервала 6-матчевую серию Пармы без триумфов (3 ничьи и 3 поражения). Сейчас команда Буффона разместилась на 13 строчке Серии Б.

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