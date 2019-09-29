Буффон: Я благодарен судьбе, что не выигрывал Лигу чемпионов

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон оценил свои перспективы в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

"Лига чемпионов – это огромный стимул для меня. Я благодарен судьбе, что она не позволила мне выиграть этот трофей, иначе я бы спросил себя, почему я все еще играю.

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Приятно все еще быть на плаву и попытаться в очередной раз. Но у нас нет договоренности о том, чтобы я сыграю хотя бы в одной игре в Европе в этом сезоне. Мы в Ювентусе, а не в любительском клубе. Я играю, когда меня выпускает тренер", – цитирует Буффона Goal.

Напомним, 41-летний вратарь трижды выступал в финалах Лиги чемпионов, но каждый раз его команда забирала только серебряные награды.

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