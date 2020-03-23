Буффон имеет шанс остаться в Ювентусе и в следующем сезоне

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон может продолжить свои выступления за туринский клуб.

В ближайшее время Ювентус планирует подписать с 42-летним голкипером контракт до лета 2021, сообщает Tuttosport.

Буффон объяснил, почему покидал Ювентус ради ПСЖ

Буффон летом вернулся в Турин после одного сезона в составе французского ПСЖ и своей игрой убедил боссов "старой синьоры", что способен приносить пользу, несмотря на свой солидный возраст.

В текущем сезоне, Джанлуиджи успел сыграть 11 матчей за Ювентус, пропустив 9 голов и трижды сыграв "на ноль". Буффон уже успел побить рекорд клуба по количеству матчей (479) и близок к абсолютному рекорду Серии А, который сейчас принадлежит Паоло Мальдини (647 матчей).

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