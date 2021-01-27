Легендарный вратарь продлит контракт с туринцами еще на год, утверждает журналист Танкреди Палмери.

Буффон – лучший голкипер всех времен по версии GdS

В сезоне 2021/22 Буффон будет иметь шанс стать самым возрастным игроком, который выходил на поле в матче Серии А и Лиги чемпионов. Сейчас оба достижения принадлежат экс-киперу Лацио Марко Баллотте. Свой последний матч Серии А он провел в возрасте 44 года, 1 месяц и 8 дней, а в Лиге чемпионов – 43 года и 252 дня. Буффону завтра (28 января) исполнится "всего" 43, поэтому ради рекордов нужно оставаться на еще один сезон.

Добавим, что в текущей кампании ветеран Ювентуса сыграл 6 матчей, пропустил 4 гола и трижды сохранял свои ворота "сухими".

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