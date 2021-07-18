"По моему мнению, Доннарумма точно может стать обладателем "Золотого мяча". За его качества и за то, что он продемонстрировал, Джанлуиджи может получить эту награду.

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Когда мне было 18 лет, мне сказали: "Вы можете стать вторым лучшим голкипером в истории после Льва Яшина". Я ответил: "Почему после Яшина? Кто сказал, что я не могу быть самым сильным?"

Когда ты молод, ты не должен быть доволен тем, что есть, а должен всегда стремиться к большему. Доннарумма обязательно должен стремиться к этой награде", – цитирует Буффона Sky Sport Italia.

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