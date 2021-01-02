Джанлуиджи Буффон стал лучшим вратарем в истории футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ведущее итальянское издание опросило 18 известных голкиперов, 7 из которых назвали Джиджи достойным этой награды. Вторым в списке стал советский вратарь Лев Яшин, а замыкает тройку итальянец Дино Дзофф, который в 70-х выступал за Наполи и Юве.

В нынешнем сезоне Серии А 42-летний Буффон провел 4 поединка. Действующий контракт голкипера с туринцами рассчитан до лета 2021-го.

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