"Буффон – легенда", – Тухель заверил, что Джанлуиджи сыграет против Наполи

Главный тренер ПСЖ Тухель рассказал, что Джанлуиджи Буффон будет защищать ворота парижан в матче против Наполи.

"Наполи – сильная команда, которая очень организованно играет в обороне. Нас ждет тяжелое испытание. Чтобы добиться результата, нужно сыграть лучше, чем в прошлом очном поединке.

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Буффон и Тьягу Силва прилетели вместе с командой. Буффон очень хорошо знает этот стадион и атмосферу, которая там царит. Думаю, он снова сыграет в Лиге чемпионов завтра. Джанлуиджи заслужил право сыграть в таком матче, он – легенда. Кавани в составе, но не уверены в том, будет ли он играть завтра", – передает слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Наполи и ПСЖ состоится во вторник, 6 ноября. Начало в 22:00.

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