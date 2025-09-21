"Я очень доволен игрой, или, по крайней мере, был доволен до тех пор, пока Лацио не потерял одного игрока из-за удаления. В этот момент мы рисковали поставить под угрозу результат матча, который был у нас в руках.

Пеллегрини хорошо завершает атаки, он хорошо рассчитывает моменты для захода в штрафную, но ему необходимо сосредоточиться на полузащите, и лишь потом – на возможности забивать голы.

Что касается нападающих, мы можем помочь им всем расти, ведь они стремятся учиться и развиваться. И Фергюсон, и Суле работали на команду, как и Довбик, когда выходил на замену. По мере их роста будет расти и уровень игры в целом. Нам нужно, чтобы каждый улучшил свои атакующие действия, приложил немного усилий, чтобы забить больше голов для этой команды.

Команда в хорошей форме. В прошлые выходные у нас возникли некоторые трудности в матче с Торино, где мы не смогли играть в правильном темпе, возможно, потому, что мы воспринимали некоторые вещи как должное.

Это процесс, в котором будут взлеты и падения, поэтому я стремлюсь к улучшениям как на индивидуальном, так и на командном уровне. Нам нужно, чтобы все были в курсе дела, чтобы мы могли стать сильнее и иметь больше возможностей. Например, сегодня меня впечатлил Ренш", – сказал Гасперини в интервью DAZN Italia.

Напомним, что Довбик вышел на замену в середине второго тайма и не нанес по воротам Лацио ни одного удара.

