"Будут снова заманивать длинной гривной", – Франков анонсировал собрание УПЛ из-за конфликта вокруг телевизионных прав

19 сентября состоится совместное заседание руководства Украинской Премьер-лиги и клубов элитного дивизиона по урегулированию ситуации вокруг трансляции матчей чемпионата.

УПЛ все еще пытается урегулировать конфликт вокруг медиаправ на поединки чемпионата Украины. 19 сентября пройдет заседание, на котором будут присутствовать представители клубов.

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"На 14:30 19 сентября назначено очередное общее собрание УПЛ для обсуждения вопроса с телевизионными правами. Судя по всему, в Лозанну никто не обращался – да, признаться, и не верилось как-то во все эти громкие заявления.

Будут снова заманивать длинной гривной или хотя бы пытаться внести раскол в лагерь "плюсовых" и УНИАН", – сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в Telegram.

Напомним, "2+2" и УНИАН является трансляторами 5-ти клубов: Динамо, СК-Днепр-1, Десны, Карпат и Зари. Домашние поединки других клубов транслируют телеканалы "Футбол 1/2".

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