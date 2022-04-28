"Дорогие жители Херсона! Хочу обратиться к вам от имени всех фермеров Украины. Мы с вами! Как бы ни было тяжело, мы всегда были, есть и остаемся с вами, потому что Крым – это Украина, и Херсон это тоже Украина. Я вас хочу заверить в одном – скоро, совсем скоро, мы вас освободим.

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И поверьте: будут, они будут бежать, на*уй, эти рашики бл*ть, на велосипедах на*уй. И пока ветер в ту сторону, будут крутить педалями, потому что так легче крутить педали. Поверьте, все будет хорошо! Верим в президента, верим в Украину! Слава Херсона, слава Украинской нации и пи**ец российской федерации", – отметил Поворознюк в видеообращении.

Напомним, сейчас длится 64-й день кровавого нашествия россиян на Украину. Оккупанты планировали захватить нас за несколько дней, однако ВСУ устроили им незабываемый прием – рашисты уже сбежали с северного направления. Одним из городов, оказавшихся во временной российской оккупации, стал Херсон.

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