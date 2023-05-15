"Провал Динамо в этом сезоне больше связан с тем, что должны быть какие-то изменения в тренировочном процессе. Если сейчас говорить о том, что происходило в течение сезона в Динамо, то это то же, что и в предыдущие годы, когда тренировал Луческу. В какой-то определенный момент это однообразие процесса стало надоедать игрокам.

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Были три удачных матча с Шовковским. Я объясняю это тем, что просто произошло некоторое изменение. Возможно, что-то новое появилось в тренировочном процессе. Игроки немного "наелись" теми методами, которые использовал Мирча Луческу, и это послужило причиной, прежде всего, среди опытных футболистов.

Мне кажется, что руководство Динамо гораздо больше рассчитывало на опытных игроков, чем они отыграли. И насколько я понимаю, по окончании сезона будут очень серьезные разговоры именно с опытными футболистами, а не с молодыми. Разговор будет о том, собираются ли они прогрессировать в Динамо? Как они видят свое будущее?

Я не уверен, что будут продлены контракты со всеми футболистами, у которых они истекают. Или будут продлены даже на тех условиях, которые есть сейчас. Ибо достаточно серьезная зарплатная ведомость у Динамо. Руководство выполняет все условия и потребует от опытных футболистов ответственности за этот сезон. К молодежи претензий меньше, молодежь себя проявила, как могла. И Ванат, и Царенко, и Волошин. Дячук, хоть и есть определенные вопросы к нему, Нещерет – перспективная молодежь есть", – подытожил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Динамо вылетело от Бенфики в квалификации ЛЧ, а в группе Лиги Европы заняло последнее место. В УПЛ киевляне идут только четвертыми, практически потеряв шансы на место в топ-3. Соответственно, в сезоне 2023/24 Динамо будет играть в квалификации Лиги конференций.

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