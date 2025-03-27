Английские журналисты из издания SunderlandAFC провели анализ ситуации в Сандерленде и определили игроков, которые, по их мнению, должны покинуть клуб. Среди таких футболистов оказался и Назарий Русин, который сейчас выступает в аренде за Хайдук.

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"Украинский нападающий не смог заиграть у хорватов, и ему до сих пор не удалось забить гол за команду Дженнаро Гаттузо. Из-за его нынешней формы маловероятно, что Хайдук инициирует опцию выкупа Русина, а это означает, что он, скорее всего, вернется в Версайд, где его будущее также будет коротким", – пишут журналисты.

К слову, Русин перебрался в Хорватию на правах аренды зимой этого года. За это время он успел сыграть за клуб 7 матчей во всех турнирах (174 минуты) и отдать 1 ассист.

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