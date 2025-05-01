Во время перехода Таловерова в Плимут упоминалось, что в контракте игрока есть пункт о возможном уходе из клуба в случае понижения команды в классе. Впрочем, точного подтверждения этой информации пока нет, сообщает журналист Дмитрий Венков.

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Отмечается, что первоочередной задачей для Плимута и самого футболиста, который недавно восстановился от травмы, является достойное завершение текущего сезона. В следующем матче чемпионата клуб Таловерова будет принимать дома Лидс, который является одним из лидеров Чемпионшипа. Дальнейшие шаги в отношении Максима Таловерова будут обсуждаться после завершения текущего сезона, ожидается, что Плимут проведет значительные кадровые изменения.

"Пилигримы" занимают 23-ю строчку в турнирной таблице английского Чемпионшипа за один тур до завершения сезона. Расстояние команды от спасительного 21-го места составляет 3 очка, однако преимущество Лутона по разнице забитых и пропущенных составляет 14 голов.

Напомним, в текущем сезоне Максим Таловеров провел 12 матчей за Плимут, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Контракт украинца с клубом рассчитан до 2028 года.

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