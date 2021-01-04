"Родные стены всегда тебя поддерживают, там ты становишься сильнее. Обсуждать здесь особо нечего. Потеря родного города очень-очень много для нас значит. Об этом много уже было сказано, все прекрасно знают, что для нас означает потеря Донецка. Надеюсь, что это не навсегда.

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Болельщики – сердце стадиона, сердце игры. Когда его нет, то все превращается в тренировочный процесс. Когда вы сидите на стадионе или перед телевизором и слышите разговоры футболистов между собой, порой не очень хорошими словами – это не то. Мы понимаем, в какой сейчас ситуации, и просто не хотим потерять сам футбол, поэтому продолжаем делать то, что делали и до этого. Надеюсь, в ближайшее время ситуация изменится и все вернется, как было. Конечно же, мы видим будущее клуба через 10 лет в Донецке. Хотелось бы даже раньше", – сказал Палкин в интервью клубному каналу Шахтера.

Напомним, после оккупации Донецка Шахтер сменил несколько украинских городов. "Горняки" побывали во Львове, Харькове, а сейчас выступают на столичном НСК Олимпийский.

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