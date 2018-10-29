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Будущее Рабьо в ПСЖ зависит от выступлений команды в Лиге чемпионов

27 октября 19:46 64 Читати українською
Будущее Рабьо в ПСЖ зависит от выступлений команды в Лиге чемпионов
Адриен Рабьо / соцсети

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может покинуть парижский клуб в случае вылета из Лиги чемпионов.

Будущее хавбека ПСЖ Адриена Рабьо до сих пор остается туманным. Французом интересуется большое количество европейских клубов, а сам игрок не спешит продлевать контракт с чемпионом Франции.

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Как сообщает Rai, француз определится со своим будущим, несмотря на успехи команды в Лиге чемпионов. В случае вылета хавбек покинет клуб.

ПСЖ после 3 туров имеет 4 очка и идет на 3 строчке в турнирной таблице группы С, которая дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы.

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Теги
Франция Трансферы Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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