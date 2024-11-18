Неймар совсем не спешит отказываться от сумасшедшей зарплаты, которую он получает за лечение в Аль-Хиляле.

В последние недели пресса активно "отправляет" 32-летнего бразильца в родной Сантос или другой клуб, однако его агент Пини Захави говорит обратное.

Неймар получил на орехи от президента бразильского клуба: "Здесь не медицинский департамент"

"Нет никаких переговоров об уходе Неймара из Аль-Хиляля. Он имеет действующий контракт и очень счастлив там. Мы с отцом Неймара – единственные люди, которые могут говорить о будущем Нея. Я не знаю, откуда эти последние слухи", – заявил Захави в комментарии инсайдеру Фабрицио Романо.

Напомним, контракт Неймара с Аль-Хилялем завершается ближайшим летом, но включает пункт возможного продления еще на год. За каждый сезон форвард зарабатывает 100 млн долларов, хотя на поле появлялся всего 7 раз.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов в истории, которые поочередно били трансферный рекорд