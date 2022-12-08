Глава парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос, хочет ли Лионель Месси остаться в клубе.

"Несомненно. Лео очень счастлив, вы можете увидеть это в сборной Аргентины. Если игрок не счастлив, вы не станете свидетелем такой замечательной игры за национальную команду.

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Он проводит фантастический сезон, забивает немало мячей и ассистирует как за клуб, так и за сборную. Мы с ним договорились, что после чемпионата мира начнем переговоры. Сейчас две стороны чувствуют себя счастливыми, поэтому мы будем разговаривать после ЧМ", – цитирует Аль-Хелаифи Sky Sports .

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона. На обладателя 7 "Золотых мячей" также якобы претендуют Барселона и клубы из МЛС.

Сейчас аргентинец феерит на катарском Мундиале и ждет четвертьфинала. Соперником будут Нидерланды, дуэль состоится 9 декабря.