"Мы вылетели, но сегодняшний матч оставил хорошие впечатления. У нас были возможности серьезно осложнить жизнь сопернику. Мы доминировали в первом тайме, несмотря на серьезный риск с игрой в три центральных защитника. По ощущениям, мы заслуживали большего. После первого тайма должны были вести не менее 2:1. Забей мы второй мяч, и второй тайм мог сложиться совсем иначе.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

В первом матче они показали удивительную реализацию моментов. Нам не удалось сыграть так же эффективно в ответном матче. Но у меня нет причин корить игроков. Ребята сделали все, что могли. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. И их вратарь был лучшим сегодня.

Существует огромная разница между тем, в каком стиле мы завершили выступление в прошлом сезоне и как вылетели в этом. В сегодняшнем матче мы наконец-то сыграли на своем уровне. Нужно и дальше двигаться по этому пути. Конечно, мы разочарованы, но впечатления, которые остались после этой игры, очень важны.

Месси видел, что команда становится все лучше благодаря внесенным изменениям, у нас качественные молодые игроки с большим будущим. Месси не должен сомневаться в будущем этой команды", – цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти