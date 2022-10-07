"Бело-синие" уступили Ренну в Лиге Европы со счетом 1:2. После трех туров у Динамо ноль зачетных баллов и последняя ступенька в турнирной таблице. Это впервые в истории киевляне проиграли три матча подряд во втором по престижности евротурнире.

Луческу сравнялся с Венгером по количеству матчей в еврокубках – впереди только Фергюсон

Румынское издание Ziare утверждает, что из-за неудовлетворительных результатов Луческу находится в одном шаге от прекращения сотрудничества с украинской командой. Коллеги из gsp убеждают, что 77-летнему специалисту не грозит увольнение, ведь руководство принимает во внимание трудности, вызванные войной, в том числе с переездами.

У Динамо всего 4 победы и 7 поражений в 11 поединках текущего сезона. Улучшить результаты подопечные Мирчи смогут 9 октября – соперником в УПЛ будет Рух. 13 числа киевляне будут принимать Ренн в ответном матче Лиги Европы.