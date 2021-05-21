"Будущее футбола находится в критическом состоянии", – ФИФА может проводить чемпионат мира каждые 2 года
Революционные идеи по Мундиалю поступают из Саудовской Аравии.
В ФИФА серьезно обсудят предложение Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) по проведению ЧМ каждые 2 года, сообщает AS.
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"Мы считаем, что будущее футбола находится в критическом состоянии. Многие проблемы, с которыми сейчас столкнулся футбол, усиливаются пандемией", – сказал президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль.
По нынешним правилам, Мундиаль проводится каждые 4 года. Напомним, ЧМ-2022 состоится в Катаре, старт турнира запланирован на 21 ноября.
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