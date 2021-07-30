Фотографии новой экипировки манкуниацев появились в официальном твиттере клуба.

Манчестер Сити представил экологическую гостевую форму на новый сезон – Зинченко принял участие в презентации

Выездная форма Юнайтед выполнена в бело-голубых тонах. Вдохновением для этого комплекта стала "сила молодости и невероятные достижения, которые можно покорить с верой в себя". МЮ уже выступал в подобной форме в 1990-1992 гг., а в прошлом году похожий вариант был использован для тренировочной экипировки.

К слову, новый сезон АПЛ для Манчестер Юнайтед начнется матчем против Лидса 14 августа.

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