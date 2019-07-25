Будучность – Заря: анонс матча Лиги Европы

Будучность примет Зарю в первом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20, а Виктор Скрипник официально дебютирует в роли наставника луганской команды. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Будучность – Заря

25 июля, 21:45. Подгорица, Городской стадион. Прямая трансляция на "Футбол 24".

Главный арбитр: Массимилиано Иррати (Италия)

Заря первой среди украинских команд начинает еврокубковый сезон 2019/20. Только 5-е место в УПЛ 2018/19 привело к тому, что луганчане стартуют в еврокубках уже со второго квалификационного раунда.

Первым оппонентом подопечных Виктора Скрипника станет Будучность – действующий вице-чемпион Черногории. В первом квалификационном раунде Лиги Европы команда из Подгорицы без проблем одолела эстонскую Транс Нарва (6:1 по сумме двух матчей).

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Данный поединок станет первым официальным матчем Виктора Скрипника во главе Зари. 49-летний наставник сменил на этом посту Юрия Вернидуба, который покинул команду по окончании сезона 2018/19. Заря – первая украинская команда в тренерской карьере Скрипника, ранее возглавлявшего Вердер (молодежную и основную команды), а также поработавшего в Риге. Безусловно, что Виктор Анатольевич чувствует довольно высокую ответственность перед этим поединком, ведь дебютировать в матче чемпионата Украины и в еврокубках – две большие разницы.

В текущее межсезонье Заря потерпела существенные кадровые изменения – в частности, команду покинул ее лидер и капитан Александр Караваев, который пошел на повышение в киевское Динамо. В то же время состав луганчан пополнили сразу пять новичков, некоторые из которых, вероятно, появятся на поле уже в поединке против Будучности. Впрочем, прогнозировать стартовый состав Зари в дебютном матче сезона, учитывая смену тренера и активную трансферную кампанию – дело априори неблагодарное.

Будучность имеет определенное преимущество над Зарей, ведь на неделю раньше вышла из отпуска и провела два официальных поединка. Соответственно, черногорская команда уже почувствовала определенный соревновательный ритм и, вероятно, находится в лучших физических кондициях. Однако Заря под руководством нового тренера успела провести немало товарищеских матчей. Результаты были разными, однако Виктор Скрипник отметил, что главное в этом случае – посмотреть в действии имеющихся игроков и сформировать костяк команды.

Интересно, что главный тренер Будучности Бранко Брнович имеет опыт противостояния с Украиной – сборная Черногории под его руководством играла против "сине-желтых" в отборе к ЧМ-2014 (1:0 в Киеве, 0:4 в Подгорице).

Кадровая ситуация

Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на Богдана Леднева, который получил красную карточку в поединке против РБ Лейпциг в раунде плей-офф квалификации сезона 2018/19. Не полетели с командой и бразильцы Лазио, Силас и Луис Фелипе.

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Зато в составе делегации есть новички – Владлен Юрченко, Никола Василь, Дмитрий Иванисеня и Джоэль Абу Ханна, которые уже приняли участие в некоторых товарищеских поединках и могут выйти на поле стадиона в столице Черногории.

У наставника хозяев Бранко Брновича нет проблем с составом – абсолютно все его подопечные готовятся к первой части дуэли против украинской команды.

Ориентировочные составы

Будучность: Драгоевич – Вучич, Дамьянович, Милич, Больевич – Божович, Мийич – Бакич, Миркович, Иванович – Перович.

Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Вернидуб, Чеберко – Иванисеня, Михайличенко – Юрченко, Громов, Хомченовский – Кабаев.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Прогнозировать результат первого поединка сезона – дело не из легких. Впрочем, Заря однозначно считается сильнее Будучности, как минимум на бумаге. Луганская команда этим летом существенно видоизменилась, но вряд ли это помешает первому представителю Украины в еврокубках добыть приемлемый результат на выезде и вернуться домой с хорошим настроением.

Будучность не выглядит командой, которая способна выбить Зарю из еврокубков – черногорская команда лишь во второй раз в истории сыграет на этой стадии турнира. С тем, что Заря – фаворит, согласны и букмекеры, которые отдают предпочтение подопечным Скрипника как в отчетном поединке, так и в двухматчевом противостоянии.

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