Будучность – Заря: предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

Главный тренер Зари Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов накануне первого поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы против Будучности.

"Ожидаем завтра встречи с качественным соперником. Они в этом сезоне уже провели две официальные игры. А у нас были только товарищеские матчи. Предстартовое волнение чувствую не только на себе, но и на команде. Но без него было бы еще хуже. Завтрашняя игра нас радует, и мы хотим хорошо сыграть.

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Смотрел две игры Будучности. Против нас сыграет качественная команда, которая хочет играть в футбол. Имеет хорошее движение без мяча, пытается контролировать игру. А если буду перечислять хороших игроков, могу забыть кого-то. Нас ждет хороший поединок завтра. Мы уважаем нашего соперника, но не боимся его. Сильнейший обязательно пройдет дальше.

Да, есть такие игроки, которые не попали в заявку на игру. Они принадлежат нашей команде. Но в футбол играют 11 человек. Всех сразу на поле мы поставить не можем. На данный момент они проигрывают конкуренцию своим партнерам по разным причинам. У кого-то травмы, кто-то потерял форму. Вот и все.

Приемлемый результат? Если ничья, то результативная. Но мы настроены сыграть по максимуму и добиться максимально положительного результата", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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