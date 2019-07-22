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Будучность – Заря: матч Лиги Европы рассудит итальянская бригада арбитров

12:27 140 Читати українською
Будучность – Заря: матч Лиги Европы рассудит итальянская бригада арбитров
Массимо Иррати / Sempreinter

Бригада арбитров из Италии во главе с Массимилиано Иррати рассудит матч 2-го квалификационного раунда между Будучностью и Зарей.

 

Итальянцы отработают матч 2-го квалификационного раунда между Будучностью и Зарей, сообщает официальный сайт луганчан.

Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеянным

Иррати назначен главным арбитром, а помогать ему ассистенты Лоренцо Манганелли и Джакомо Пеганесси. Четвертый арбитр – Клод Кремер.

Напомним, первый матч Будучность – Заря состоится 25 июля, а ответный матч – 1 августа.

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