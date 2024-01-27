"Клопп покинет Ливерпуль по завершении сезона? Я буду спать крепче. Игры, которые мы играли раньше против Ливерпуля, были почти кошмаром. Конечно, его будет не хватать. Эта новость стала для меня шоком. Когда я услышал это, то почувствовал что Ман Сити тоже что-то потеряет. Мы не можем определить наш период здесь без Клоппа, без Ливерпуля. Невозможно.

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Они были нашими величайшими соперниками. И лично Клопп был лучшим соперником, который когда-либо был в моей жизни – в Дортмунде, когда я был в Баварии, затем здесь. Я думаю, что Премьер-лиге будет его не хватать – харизмы, личности и особенно манеры игры его команд.

Возможно, это мое мнение, и он этого не признает, но Клопп вернется. Я это знаю. Футбол нуждается в таких менеджерах и личностях, как он. И я надеюсь, это была наша мечта, когда мы противостояли друг другу... Теперь, начиная со следующего сезона, мы сможем найти время, чтобы сходить вместе на ужин. Или выпить то, чего мы заслуживаем.

Клопп любит игру, но это девять лет на одном месте, требования очень высокие. Каждый момент ты думаешь, что мне надо перевести дыхание. Я не говорил с Юргеном, но, возможно, он это чувствует. Сделать перерыв, шаг назад и посмотреть на все под другим углом зрения. Я все понимаю. Я не хочу сравнивать с ним, но в Барселоне у меня было такое ощущение. Мне нужно было время, чтобы найти себя", – приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, немецкий специалист перебрался в Мерсисайд в октябре 2015 года. В первый же сезон Клопп вывел Ливерпуль в финал Лиги Европы. В общем выиграл с командой 7 титулов: АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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