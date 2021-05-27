"В 2014 году мы впервые пообщались, и с тех пор между нами возникла связь. У нас было множество возможностей начать совместную работу, но одному Богу известно, почему этого не происходило раньше. Вы пришли в мою жизнь в нужное время и изменили меня как футболиста, сделали меня сильнее морально, и, что более важно, мы победили вместе.

Конте официально покинул Интер после завоевания Скудетто

Победа – это самое важное для вас, и я рад, что именно вы были моим тренером. Я буду следовать вашим принципам до конца карьеры. Играть вас было удовольствием! Спасибо за все, что вы сделали. Я многим вам обязан, Антонио", – написал Лукаку в своем Instagram.

Напомним, Конте неожиданно ушел из Интера после завоевания Скудетто, прервав гегемонию Ювентуса, которая длилась 9 лет.

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