Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, чем он будет заниматься после окончания войны.

"Первым делом я спокойно выдохну и буду пить неделю. Честно говорю. Буду пить.

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А потом пусть трындят, что хотят. Но зато я реально буду радоваться от души", – сказал Алиев в программе "Денисов Time".

Напомним, после начала полномасштабной войны с Россией Алиев вступил в территориальную оборону Киева.

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