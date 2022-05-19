"Буду неделю пить": Алиев признался, как будет праздновать победу Украины
20:23 - Читати українською
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, чем он будет заниматься после окончания войны.
"Первым делом я спокойно выдохну и буду пить неделю. Честно говорю. Буду пить.
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А потом пусть трындят, что хотят. Но зато я реально буду радоваться от души", – сказал Алиев в программе "Денисов Time".
Напомним, после начала полномасштабной войны с Россией Алиев вступил в территориальную оборону Киева.
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