"Буду гнать дальше", – Сачко поделился планами после ухода из Волыни
23:01 - Читати українською
Бывший тренер Волыни Василий Сачко намерен вернуться к работе в ближайшее время.
"Есть ли у меня предложения от клубов? Нет, я пока отдыхаю. Планирую ли возобновить карьеру? Я хочу немножко отдохнуть, а потом дальше гнать.
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Предложения каких клубов готов выслушать: УПЛ, Первой лиги, зарубежных? Я еще не отдохнул", – цитирует Сачко Tribuna.
Последним клубом 46-летнего специалиста была Волынь, с которой ему удалось финишировать на 7-й строчке Первой лиги. Сачко известен своей работой в Ворскле (2013-2019 годы).
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