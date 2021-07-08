Бывший тренер Волыни Василий Сачко намерен вернуться к работе в ближайшее время.

"Есть ли у меня предложения от клубов? Нет, я пока отдыхаю. Планирую ли возобновить карьеру? Я хочу немножко отдохнуть, а потом дальше гнать.

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Предложения каких клубов готов выслушать: УПЛ, Первой лиги, зарубежных? Я еще не отдохнул", – цитирует Сачко Tribuna.

Последним клубом 46-летнего специалиста была Волынь, с которой ему удалось финишировать на 7-й строчке Первой лиги. Сачко известен своей работой в Ворскле (2013-2019 годы).

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