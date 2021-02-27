Полузащитник Далласа Франко Хара готов на все, чтобы поиграть со звездой Барселоны в одном чемпионате.

"Если он приедет играть сюда, я буду целовать ему ноги. Это было бы безумием. Когда я был в национальной команде, у меня была возможность выходить на поле с такими футболистами, но столкнуться с ним с глазу на глаз – это совсем другое. Сюда приезжали Златан, Игуаин... Будем надеяться, что и Месси получит такую ​​возможность.

Манчестер Сити откорректировал предложение Месси – Лео потерял почти 200 миллионов

Как для Месси, так и для Криштиану, это возможность пожить вне футбола, быть нормальным человеком.

Мы все любим ходить в ресторан, в кино, в магазин за покупками и Соединенные Штаты дают такую ​​возможность", – цитирует Хару Marca.

Напомним, действующий контракт Лионеля с Барсой завершается зимой, и аргентинец рассматривает МЛС как один из вариантов продолжения карьеры.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео