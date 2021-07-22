"Почему отказала телеканала "Футбол"? Предложение заключалось в работе на период Евро. Не знаю, в каком из их проектов. Передача "Проспорт" тогда еще не запустилась, но вот-вот должна была. Уже знала, что буду ведущей.

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Я десять лет проработала на "1+1", и после этого идти на "Футбол" – будто перейти из Динамо в Шахтер. Мне было бы точно некомфортно", – поделилась Лобода в интервью Sportarena.

К слову, Александра была соведущей Игоря Цыганыка в программе "Профутбол", которая с августа 2010-го выходила вечером по воскресеньям, в последний раз появилась в эфире 16 августа 2020. Интересно, что до 10-летнего юбилея не хватило двух недель.

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