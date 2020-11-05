"Будто футбол детей до 10 лет": Скоулз уничтожил Манчестер Юнайтед за первый гол от Истанбула
Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз раскритиковал выступление манкунианцев в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Истанбул Башакшехира.
"Это полностью зависит от организации игры. При подаче углового у вас всегда должен быть кто-то в центральной линии поля. Как футбол детей до 10 лет. Такое можно понять, если идет последняя минута матча и тебе нужно забить.
Сенсационное поражение Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча Лиги чемпионов против Истанбул Башакшехир – 2:1
Это выглядело нелепо. Я понятия не имею, что делала четверка защитников. Они должны взять ответственность на себя. В Манчестер Юнайтед иногда тебе приходится защищаться один на один, а они, похоже, не способны на это", – цитирует Скоулза Goal.
Напомним, Манчестер Юнайтед минимально уступил Истанбул Башакшехиру (1:2), пропустив курьезный гол в начале встречи – вся защита манкунианцев оказалась на половине поля соперника.
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