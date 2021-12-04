"Матч был под вопросом? Думаю, не только для нас был под вопросом. Судья пришла и сказала, что ничего сложного не видит в поле, все хорошо. Серьезно, поле было очень тяжелым, будто на асфальте играли. Но мы сказали перед матчем, что нужно настроиться, всеми силами бороться до конца, чтобы набрать три очка.

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Вы видели, что было много длинных передач. Выбивали мяч, потому что было очень сложно контролировать его, он постоянно отскакивал. Твердо было. На таком поле тяжело играть. Любая команда имела бы проблемы с таким полем.

Думаю, во втором тайме мы начали играть увереннее с мячом, привыкли к полю, играли лучше. Когда забивал – Сидорчук меня хорошо нашел, разрезал половину команды, получил мяч, развернулся, потом Цыганков мне отдал, я пробил.

Обидно ли, что набрал форму перед зимним перерывом? Да. Там два матча остались очень важными. Даже если у ЛЧ мы упустили шансы, нужно играть ради престижа, себя и Динамо. Мы большой клуб, надо хорошо украинской команде выступать в ЛЧ. Будем стараться последние два матча выиграть.

Равное количество очков с Шахтером? Вы каждый матч спрашиваете. Один раз нас, другой – Шахтер. Мы не смотрим так много на это. Будем стараться побеждать в каждом матче. Вы видели, каким был матч Шахтера со Львовом. 1:1, 2:1 – все было нормально, а потом ушло куда-нибудь. Мы смотрим на себя, Шахтер нас не интересует, так будет и дальше", – отметил Вербич в эфире УПЛ Online.

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