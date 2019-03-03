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Будковский рассказал, почему не заиграл у Сошо

15:41 91 Читати українською
Будковский рассказал, почему не заиграл у Сошо
Филипп Будковский (слева) / фото из соцсетей

Нападающий Зари Филипп Будковский рассказал о французской странице своей карьеры.

"Сложилась странная для меня ситуация. После первой игры меня перестали ставить в состав, при этом наставник ничего не объяснял. А потом он дал понять, что мне лучше искать другую команду.

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Командировку во Францию ​​считаю ошибкой. Но все уже в прошлом, я полон сил и хочу приносить пользу Заре", – сказал Будковский в комментарии для "Команда №1".

Напомним, Будковский перешел в Сошо на правах аренды летом прошлого года, а уже зимой форвард вернулся в Украину, хотя соглашение было рассчитано на год.

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За полгода Филипп сыграл за Сошо в 10 матчах во всех турнирах, но в целом провел на поле лишь 276 минут. Результативными действиями нападающий не отличался.

Теги
Украинцы за рубежом Филипп Будковский Филипп Будковский Сошо Сошо Франция
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