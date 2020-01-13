Будковский прокомментировал уход Вернидуба из Зари

Нападающий Десны Филипп Будковский оценил достижения Юрия Вернидуба во главе луганской Зари.

"Допускаю ли, что не вписался в схемы Скрипника? Все возможно. Да, тактика Зари немного видоизменилась. Все стало иначе – не так, как во времена Юрия Вернидуба. Я бы не сказал, что я совсем не вписывался, но где-то, может, чего-то не хватало. Видимо, это и сыграло роль.

Будковский официально перешел в Десну

Уход Вернидуба из Зари стал небольшим шоком. Никто не ожидал, что так произойдет. Тем более, что Юрий Николаевич почти десять лет проработал в этом клубе, сделав большой вклад в его успехи. Не думал, что его могут снять с должности главного тренера. Но так решило руководство клуба, хотя это решение для многих было непонятным", – поделился Будковский в интервью UA-Футбол.

Напомним, Будковский присоединился к Десне в зимнее трансферное окно. До зимнего перерыва в УПЛ Будковский защищал цвета Зари. В команде Виктора Скрипника нападающий не имел стабильной игровой практики – он сыграл 10 матчей в чемпионате Украины и забил 1 гол.

"Ехать в Реал или Барселону, чтобы сделать селфи?": Юрий Вернидуб – о стажировке в Испании, Лунине и Скрипнике в Заре