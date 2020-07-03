toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Будковский подтвердил, что российский Анжи не платил ему полгода

3 июля 14:16 - Читати українською
Будковский подтвердил, что российский Анжи не платил ему полгода
Филипп Будковский / Фото из открытых источников

Форвард Десны Филипп Будковский прокомментировал информацию о том, что он обратился в профсоюз футболистов из-за задолженности Анжи по его зарплате.

"Действительно, у Анжи есть передо мной долг по зарплате за пять месяцев. В клубе это не отрицают, но там от некоторых нюансов зависит общая сумма задолженности.

Будковский будет подавать жалобу в ФИФА на российский клуб

С документами об этом деле в ФИФА уже ознакомились. Думаю, все решится до конца следующей недели ", – приводит слова Будковского meta-ratings.

Напомним, нападающий выступал в составе Анжи с января по июнь 2016 года, и на такой же срок отправился в Махачкалу в 2018 году. В общем, украинец провел 40 поединков за российский клуб, записав в свой актив 6 голов и 2 ассиста.

Кого з екс-гравців Динамо лупцює дружина? Призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Главные новости футбола 3 июля: Бавария провернула топ-трансфер, война Карпат и Руха, тренерский вопрос в Динамо
07:00
1964
Теги
Десна Десна ФИФА Россия Филипп Филипп Будковский Анжи Анжи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
    Україна — 08:004350 Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
9
час
:
41
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук