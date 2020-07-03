Будковский подтвердил, что российский Анжи не платил ему полгода

Форвард Десны Филипп Будковский прокомментировал информацию о том, что он обратился в профсоюз футболистов из-за задолженности Анжи по его зарплате.

"Действительно, у Анжи есть передо мной долг по зарплате за пять месяцев. В клубе это не отрицают, но там от некоторых нюансов зависит общая сумма задолженности.

Будковский будет подавать жалобу в ФИФА на российский клуб

С документами об этом деле в ФИФА уже ознакомились. Думаю, все решится до конца следующей недели ", – приводит слова Будковского meta-ratings.

Напомним, нападающий выступал в составе Анжи с января по июнь 2016 года, и на такой же срок отправился в Махачкалу в 2018 году. В общем, украинец провел 40 поединков за российский клуб, записав в свой актив 6 голов и 2 ассиста.

Кого з екс-гравців Динамо лупцює дружина? Призовий кросворд від головного редактора