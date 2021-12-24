"Ничего плохого там нет. Есть какие-то задолженности, но не у всех команд все идеально. Чуть-чуть это затянулось, внутренние проблемы давят. Проблемы с задолженностями остаются, но, думаю, клуб рассчитается и будет нормально существовать и развиваться.

Десна продолжает терять лидеров – после Тотовицкого на очереди еще ряд игроков

Информация в интернете о том, что клуб исчезнет – неправильная. Думаю, клуб будет существовать в любом случае. Финансовые проблемы Десны можно поправить и решить. Президент клуба сделает все, чтобы команда была, все решит. Не думаю, что команда возьмет так и исчезнет. Команда, на которую было многое возложено, команда, которая пытается развиваться", – цитирует Будковского Tribuna.

Черниговская команда прекратила сотрудничество с несколькими ключевыми игроками. В частности, Будковский прочитал о своем уходе из Десны в сети.

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