"Ничья с Динамо – приятный результат для нас. Мы могли и забить, и пропустить. Рады, что привезли очко из Киева.

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При Луческу Динамо начало играть иначе. Команда достаточно хорошо держит мяч, создает моменты. Думаю, у них хорошие шансы в этом чемпионате.

Ближе к концу мы немного устали. Мы больше оборонялись, а Динамо – держало мяч. Пытались выбегать в контратаки, но где-то не получалось. Для нас был тяжелый матч", – сказал Будковский в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 2-го тура УПЛ Десна на выезде сумела удержали нулевую ничью с Динамо.

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