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Будковский объяснил, почему сменил Зарю на Десну

10 января 09:50 391 Читати українською
Будковский объяснил, почему сменил Зарю на Десну
Филипп Будковский / фото: ФК Десна

Форвард Десны Филипп Будковский прокомментировал свой трансфер в черниговскую команду.

"В какой-то степени сменить клуб был моим решением. Я хотел доказать, что могу приносить пользу Заре, но в отпуске мне сказали, что не берут на сборы, поэтому смысла оставаться в Заре, я не видел. Наверное, не оправдал ожиданий Виктора Скрипника. Не получилось реализовать весь свой потенциал. Хотя наставник давал мне шанс.

Будковский официально перешел в Десну

Выбрал Десну, потому что я лично общался с главным тренером, вселил в меня уверенность. Десна ставит перед собой высокие цели, поэтому выступать за такой клуб почетно. У черниговцев хорошо поставлена игра, поэтому мне ничего не остается, кроме как упорно трудиться, чтобы быстрее влиться в коллектив.

Классно было бы сыграть в команде Андрея Шевченко. "Сине-желтые" великолепно прошли отборочный турнир, что дает повод для оптимизма перед предстоящим Евро-2020", – поделился Будковский в комментарии Команда№1.

Напомним, Будковский присоединился к Десне в зимнее трансферное окно. До зимнего перерыва в УПЛ Филипп защищал цвета Зари. В команде Виктора Скрипника нападающий не имел стабильной игровой практики – он сыграл 10 матчей в чемпионате Украины и забил 1 гол.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Заря Заря Филипп Будковский Филипп Будковский Десна Десна
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