"Скажу откровенно, что о том, что покинул Десну, узнал из интернета. Планы на ближайшее будущее – немного отдохнуть, провести время с семьей и рассматривать варианты продолжения карьеры. У меня есть варианты, которые уже звонят. Сейчас переведу дух после завершения первого круга УПЛ и буду рассматривать варианты.

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Вариантов много. Даже очень. Из разных стран, в том числе из Украины. В семейном кругу будем принимать решение. Перечислять варианты не хочу, потому что это займет много времени. Все знают, что у Десны есть определенные задолженности перед футболистами. Клуб их постепенно погашает, но они есть. Надеюсь, все будет нормально, и перед игроками все закроют. Даже передо мной", – рассказал Будковский в комментарии Footboom.

Напомним, Десна объявила о разрыве контракта с Филиппом. В общей сложности он провел 52 матча за черниговцев, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов. Филипп является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Ильичевец, Севастополь, Заря, Анжи, бельгийский Кортрейк и французский Сошо.

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