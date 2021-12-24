"В Десне я провел немало времени. Отыграл два года. Знал всех ребят, коллектив подобрался у нас замечательный. Болельщики Десны тоже замечательные. Конечно, мне хотелось продолжить карьеру на одном месте. Потому что было удобно. Но так складывается футбольная жизнь, что нужно двигаться дальше.

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Не предлагали ли мне остаться в Десне? Нет, таких разговоров не было, не общались по поводу продолжения. Есть футбольные обязательства. Но контракт уже истекал. Такова футбольная жизнь. Не секрет, что были финансовые вопросы. Но эти проблемы разрешимы. Понемногу все выплачивается. Не думаю, что ситуация такая критичная. Думаю, все будет нормально в этом вопросе.

Чем больше всего запомнился период выступлений в Десне? Много было хороших эмоций, хороших результатов. Команда впервые сыграла в еврокубках. Нужно сохранить эти воспоминания и двигаться дальше. Сделать новый шаг в карьере.

Ничего плохого об Александре Рябоконе сказать не могу. Он любит дисциплину. Создал классный коллектив, который мне очень нравился. После последней игры попрощались, подали друг другу руки и договорились, что встретимся на футбольном поле", – сказал Будковский в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Десна объявила о разрыве контракта с Филиппом. В общей сложности он провел за черниговцев 52 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов. Филипп является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Ильичевец, Севастополь, Зарю, российский Анжи, бельгийский Кортрейк и французский Сошо.

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