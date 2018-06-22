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Будковский – о переходе в Сошо: Цепляет тот факт, что Шахтер на меня не рассчитывает

15 июня 10:00 240 Читати українською
Будковский – о переходе в Сошо: Цепляет тот факт, что Шахтер на меня не рассчитывает
Филипп Будковский / ФК Анжи

Новичок французского Сошо Филипп Будковский прокомментировал свой переход и ситуацию в Шахтере.

"У меня состоялась встреча с генеральным директором, на которой мне дали понять, что нужно искать другую команду. Было сказано, что на сборы с Шахтером меня не берут.

Будковский – игрок Сошо

Цепляет, что в Шахтере на меня не рассчитывают. Наверное, как и любого другого футболиста. Хотелось бы подписать полноценный контракт и оставаться на одном месте, а не ездить по арендам. Впрочем, на данный момент у меня действующее соглашение с Шахтером до 2020 года. Через два года договор закончится и неизвестно, что будет дальше. Все зависит только от меня.

Позвонил агент и сказал, что есть заинтересованность со стороны "Сошо". Мол, собирается новая команда, сменился главный тренер. Я взял время на размышления ведь нужно было посоветоваться с семьей. Родные меня поддержали в этом вопросе. Для себя я решил, что это новый вызов в карьере и новый этап в жизни. Нужно по максимуму воспользоваться предоставленным шансом", – цитирует Будковского FootBoom.

Теги
Шахтер Шахтер Франция Филипп Будковский Филипп Будковский Сошо Сошо
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