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Будковский – игрок Сошо

14 июня 15:11 549 Читати українською
Будковский – игрок Сошо
Филипп Будковский (слева)

Украинский нападающий Филипп Будковский перебрался во французский Сошо.

Форвард Шахтера Филипп Будковский перешел в Сошо, информирует официальный сайт французского клуба. Украинец будет выступать за новую команду на правах аренды, соглашение рассчитано на 1 год.

"Будковский хочет продемонстрировать в Сошо все свои качества нападающего", – говорится в сообщении пресс-службы Сошо.

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Прошлый сезон Будковский провел в аренде. Первую часть сезона форвард отыграл в бельгийском Кортрейке, вторую – в Анжи.

Сошо выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. Прошлый сезон команда завершила в середине таблицы Лиги 2.

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Трансферы Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Филипп Будковский Филипп Будковский Сошо Сошо
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