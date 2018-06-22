Будковский – игрок Сошо

Украинский нападающий Филипп Будковский перебрался во французский Сошо.

Форвард Шахтера Филипп Будковский перешел в Сошо, информирует официальный сайт французского клуба. Украинец будет выступать за новую команду на правах аренды, соглашение рассчитано на 1 год.

"Будковский хочет продемонстрировать в Сошо все свои качества нападающего", – говорится в сообщении пресс-службы Сошо.

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Прошлый сезон Будковский провел в аренде. Первую часть сезона форвард отыграл в бельгийском Кортрейке, вторую – в Анжи.

Сошо выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. Прошлый сезон команда завершила в середине таблицы Лиги 2.